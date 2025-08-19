RT: Брат Милонова погиб после ранения на СВО

Родной брат депутата Государственной думы Виталия Милонова Александр Милонов скончался после осложнений из-за ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции, сообщил RT со ссылкой на аппарат парламентария.

Александр Милонов принимал участие в спецоперации в качестве добровольца в одном из подразделений разведки 3-й общевойсковой армии в Луганской Народной Республике. Во время боевых действий он получил ранение, после которого его перевели на медицинскую службу в госпиталь. Позже травмы спровоцировали резкое ухудшение здоровья.

Как уточняет "Фонтанка" со ссылкой на аппарат депутата, похороны состоялись 19 августа на одном из кладбищ Пушкинского района Петербурга с участием почетного караула.

Константин Леньков