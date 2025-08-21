В ЗакСе задумались о социальных нормативах для работников Петербурга

На рассмотрение Законодательного собрания 21 августа поступил законопроект о минимальных нормативах в сфере занятости. Устанавливать их хотят по итогам соглашений, заключенных Трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. В последнюю входят представители объединений профсоюзов и объединений работодателей, а также представители органов госвласти Петербурга.

Инициатива исходит от депутатов от "Единой России" Всеволода Беликова, Елены Киселевой и Дениса Четырбока. Парламентарии хотят расширить полномочия комиссии, разрешив ей устанавливать трехсторонним соглашением "минимальные социально-трудовые нормативы и их перечень". Таким образом, стороны в рамках договоренностей смогут вырабатывать минимально допустимые правила и стандарты по регулированию трудовых отношений. В целом это должно благотворно сказаться на согласовании интересов работников и работодателей, полагают депутаты.

"Принятие проекта закона Санкт-Петербурга будет способствовать эффективному развитию и оптимизации социального партнерства в сфере труда", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В целом работа Трехсторонней комиссии регулируется законом "О социальном партнерстве в сфере труда в Санкт-Петербурге". Комиссия является постоянно действующим органом социального партнерства на региональном уровне. В числе ее задач указаны разработка регионального соглашения о региональной заработной плате, ведение переговоров и разрешение разногласий. Решения комиссии считаются принятыми в случае их поддержки всеми тремя сторонами.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру