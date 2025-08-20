ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 20 августа 2025, 16:57

Бельский рассказал о запуске 3D-тура по Мариинскому дворцу

фото ЗакС политика Бельский рассказал о запуске 3D-тура по Мариинскому дворцу

На сайте Законодательного собрания появилась вкладка с виртуальным 3D-туром по зданию Мариинского дворца, сообщил 20 августа в своем Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский. Подобное решение стало еще одним шагом к открытости ЗакСа и доступности наследия Петербурга, полагает он.

Запуск проекта состоялся в день памяти архитектора Андрея Штакеншнейдера, построившего в 1844 году дворец. Зодчий скончался 8 августа (20 августа по новому стилю) 1865 года в возрасте 63 лет. С момента его смерти прошло ровно 160 лет.

"Теперь "пройтись" по его [Мариинского дворца] парадным залам можно онлайн — без записи, ожидания и буквально из любой точки мира. Это ещё один шаг к открытости Заксобрания и доступности культурного наследия города", — написал Бельский.

Побывать на виртуальной экскурсии можно, перейдя во вкладку "Просветительская деятельность" на сайте ЗакСа. Посетителям доступны виды фасада и помещений здания, а также прогулка по саду Мариинского дворца. На экране также появляются иконки с рассказом об элементах убранства.

В 2024 году пресс-служба Заксобрания рассказала о возвращении на парадную лестницу дворца мраморных изваяний собак после реставрации. Скульптуры торжественно открыли Бельский и губернатор Александр Беглов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


