Цивилев заинтересовался нападением иностранного таксиста на несовершеннолетнюю

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев направил запросы в "Яндекс" и в "Таксопарк № 6" из-за ситуации с нападением иностранного таксиста на несовершеннолетнюю пассажирку, о чем сообщил 20 августа в своем telegram-канале. Копию обращения парламентарий приложил к опубликованному посту.

Сама история, привлекшая внимание Цивилева, произошла неделей ранее. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 12 августа в полицию обратился житель Всеволожского района с заявлением о том, что водитель такси совершил противоправные действия в отношении его 16-летней дочери в СНТ "Ягодка" в Сертолово. Незадолго до полуночи таксист был задержан, им оказался 26-летний гражданин Узбекистана, нелегально находящийся в России. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требовал доложить о его расследовании.

Цивилев вкратце изложил в своем обращении известные факты и попросил главу "Таксопарка № 6" Светлану Любимову и гендиректора "Яндекса" Артема Савиновского ответить на ряд вопросов. Среди прочего, парламентарий попросил подтвердить или опровергнуть факт сотрудничества с задержанным таксистом по состоянию на 13 августа и "разъяснить правовые основания его деятельности в качестве водителя такси и предоставить копии документов", подтверждающих законность нахождения водителя в России и предоставить его трудовой патент. Также он попросил подтвердить факт уплаты НДФЛ с доходов водителя.

Отметим, что годом ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о запрете иностранцам работать по патентам в такси до конца 2024 года. В прошедшем апреле мера была продлена до конца 2025 года. Аналогичное постановление подписал в конце июля губернатор Александр Беглов, оно также действует до конца года.

В июне ЗакС принял в первом чтении законопроект о возможности выдавать разрешение на работу в такси самозанятым из других регионов. Инициативу внесла постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, председателем которой является Цивилев. Предполагается, что реализация проекта упростит работу таксистов из других регионов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру