Депутат Барышников посетил открытую тренировку "Зенита" на Дворцовой площади

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Михаил Барышников 21 августа отправился на Дворцовую площадь, чтобы лично посмотреть, как проходит открытая тренировка футбольного клуба "Зенит". Также парламентарий, судя по опубликованным фотографиям, сделал покупку в официальном магазине футбольного клуба, где продается экипировка с символикой "Зенита". Что именно приобрел депутат - не уточняется.

- Всех поздравляю со 100-летием "Зенита". "Зенит" - чемпион! Самая любимая, самая популярная команда в России. Ура! А лучший футболист "Зенита" - Юрий Желудков, наш петергофский земляк, - рассказал Барышников на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Непосредственно во время самой тренировки Барышников занял место на трибуне в первом ряду. На соседнем кресле сидел вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, по решению губернатора Александра Беглова, 2025 год в Петербурге объявлен годом "Зенита", в честь 100-летия со дня основания клуба.

Константин Леньков / Фото Михаил Барышников