ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 августа 2025, 16:30

Депутат Барышников посетил открытую тренировку "Зенита" на Дворцовой площади

фото ЗакС политика Депутат Барышников посетил открытую тренировку "Зенита" на Дворцовой площади

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Михаил Барышников 21 августа отправился на Дворцовую площадь, чтобы лично посмотреть, как проходит открытая тренировка футбольного клуба "Зенит". Также парламентарий, судя по опубликованным фотографиям, сделал покупку в официальном магазине футбольного клуба, где продается экипировка с символикой "Зенита". Что именно приобрел депутат - не уточняется. 

- Всех поздравляю со 100-летием "Зенита". "Зенит" - чемпион! Самая любимая, самая популярная команда в России. Ура! А лучший футболист "Зенита" - Юрий Желудков, наш петергофский земляк, - рассказал Барышников на видео, опубликованном в его Telegram-канале. 

Непосредственно во время самой тренировки Барышников занял место на трибуне в первом ряду. На соседнем кресле сидел вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, по решению губернатора Александра Беглова, 2025 год в Петербурге объявлен годом "Зенита", в честь 100-летия со дня основания клуба

Константин Леньков / Фото Михаил Барышников


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама