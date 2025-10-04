ЗакС объявил благодарность депутату МО "Горелово" Нине Савицкой

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли решение об объявлении благодарности заместителю директора по административно-хозяйственной работе в школе № 391, депутату МО "Горелово" четырёх созывов Нине Савицкой. Решение приняли на заседании парламента 1 октября.

В постановлении об объявлении благодарности отмечены личные заслуги в развитии образования и многолетняя добросовестная работа. Решение приурочено к 55-летию со дня создания средней школы № 391 Красносельского района. Кроме Савицкой, благодарности удостоены четыре учителя из 391-й школы.

Савицкая заседает в муниципальном совете МО "Горелово" с 2009 года. Все четыре раза она баллотировалась от "Единой России". Почти 20 лет ее место работы не менялось.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру