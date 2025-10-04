Муниципал
Муниципал 4 октября 2025, 11:10

ЗакС объявил благодарность депутату МО "Горелово" Нине Савицкой

фото ЗакС политика ЗакС объявил благодарность депутату МО "Горелово" Нине Савицкой

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли решение об объявлении благодарности заместителю директора по административно-хозяйственной работе в школе № 391, депутату МО "Горелово" четырёх созывов Нине Савицкой. Решение приняли на заседании парламента 1 октября. 

В постановлении об объявлении благодарности отмечены личные заслуги в развитии образования и многолетняя добросовестная работа. Решение приурочено к 55-летию со дня создания средней школы № 391 Красносельского района. Кроме Савицкой, благодарности удостоены четыре учителя из 391-й школы. 

Савицкая заседает в муниципальном совете МО "Горелово" с 2009 года. Все четыре раза она баллотировалась от "Единой России". Почти 20 лет ее место работы не менялось.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


