Депутаты Беликов и Кущак посетили Мурманск

В Мурманске состоялось заседание комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам с участием представителей законодательных органов СЗФО. От Петербурга на мероприятии присутствовали депутаты Всеволод Беликов, который возглавляет комитет, и Александр Кущак. Также по видеосвязи в обсуждении принял участие депутат Денис Четырбок.

Всего в повестке заседания было 20 вопросов, в том числе восемь совместных законопроектов. Один из них, посвященный профилактике инвалидности, петербургские депутаты подготовили вместе с коллегами из Вологодской области. Соответствующий термин предлагается закрепить в Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

"Предупреждение инвалидности может предусматривать, в частности, оказание первичной медико-санитарной помощи, предродовой и послеродовой уход, популяризацию диетотерапии, профилактическую вакцинацию от инфекционных заболеваний, меры по борьбе с эндемическими заболеваниями", - цитирует Беликова пресс-служба петербургского парламента.

Среди других вопросов, рассмотренных на заседании комитета ПАСЗР, оказался законопроект Мурманской областной думы о запрете прерывания детских передач длительностью до 45 минут на рекламу. По мнению законотворцев, подобное решение может снизить возникновение негативных эффектов у детей и подростков.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга