Рябоконь предложил увязать стоимость обучения в вузе с баллами на ЕГЭ

Депутат Андрей Рябоконь ("Единая Россия") подготовил проект федеральной инициативы об изменении принципа начисления платы за обучение в вузе, следует из информации на сайте Законодательного собрания. По мнению парламентария, стоимость учебы следует увязать с результатами Единого государственного экзамена, которые получил абитуриент. Чем лучше результат — тем меньше должна быть плата, полагает законотворец.

Рябоконь предложил дополнить федеральный закон "Об образовании" пунктом о том, что стоимость платного обучения в вузах "должна устанавливаться образовательными организациями дифференцированно в зависимости от результатов единого государственного экзамена поступающего на обучение лица". При этом он уточнил, что речь идет о случаях, когда абитуриент поступает на бакалавриат или специалитет в соответствии с общими требованиями на основании результатов ЕГЭ.

В пояснительной записке депутат поделился наблюдениями о высшем образовании В России. По его мнению, сейчас идет сокращение бюджетных мест для обычных абитуриентов за счет увеличения доли мест для абитуриентов из льготных категорий. При этом в стране растет стоимость платного обучения, написал он. В результате, по мнению Рябоконя, "сильные", но немного не добравшие баллов абитуриенты не могут поступить из-за цены обучения, в то время как "слабые" но обеспеченные абитуриенты могут получить высшее образование.

"Складывающаяся ситуация несправедлива: не может быть одинаковая стоимость обучения для тех, кто "недобрал" одного балла и для тех, кто еле набрал минимум, — поделился мнением Рябоконь. — Чем выше балл, полученный абитуриентом при сдаче единого государственного экзамена, тем ниже должна быть для него стоимость обучения".

Юридическое управление аппарата ЗакСа в своем отзыве на проект указало, что текст нуждается в юридико-технической доработке.

Напомним, что одновременно с инициативой Рябоконя на сайте ЗакСа появился законопроект о бесплатной юридической помощи студентам в возрасте 18-23 лет, утратившим в период обучения одного или обоих родителей. Как отмечают авторы, учащиеся могут не знать формальностей и из-за этого рискуют остаться без наследства или же не получить его в срок. Сам проект вносит изменения в петербургский закон о бесплатной юрпомощи по образцу поправок, принятых ранее в федеральный закон с подачи петербургских парламентариев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру