Депутаты Четырбок и Павлов приняли участие в "Ночном забеге"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов и Денис Четырбок в ночь на 24 августа приняли участие в "Ночном забеге". Единоросс Четырбок пробежал дистанцию в 5 километров за 38 минут 35 секунд. Лидер фракции "Новые люди" Павлов преодолел 10 километров за 49 минут 33 секунды.

Четырбок в своей дисциплине занял 1525-е место. Всего на пятикилометровой дистанции финишировали 1747 человек. Результат Павлова, главного лоббиста беговой культуры в Мариинском дворце, лучше. Он пришел 488-м. Вместе с ним 10 километров преодолели 1680 атлетов.

- Пятерка сделана сегодня! В перспективе — готовимся на дистанцию в 10 километров, - заявил Четырбок на финише. Видео опубликовал Павлов у себя в соцсетях.

В июне депутаты городского Заксобрания, в том числе Денис Четырбок, приняли участие в марафоне "Санкт-Петербург. Экиден. 42195/6".

Константин Леньков / Кадр из видео Дмитрия Павлова