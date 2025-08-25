Международный банковский институт им. Собчака получил предостережение Рособрнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила предостережение в Международный банковский институт имени Анатолия Собчака о недопустимости нарушения "обязательных требований", сообщили в Рособрнадзоре 25 августа.

В ведомстве предложили руководству вуза принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Суть претензии в Рособрнадзоре не уточнили. Аналогичное предостережение также получили 15 высших учебных заведений из ряда регионов.

Международный банковский институт имени Анатолия Собчака стал первым вузом в России, который специализируется на подготовке кадров для коммерческих банков, бирж и инвестиционных компаний. Как отмечается на сайте учреждения, МИБ стал одним из первых негосударственных вузов в стране. Его создание в начале 90-х было поддержано Анатолием Собчаком и президиумом Ленсовета.

Константин Леньков