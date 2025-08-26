В Петербурге назначили нового федерального инспектора

Новым федеральным инспектором по Петербургу назначен Евгений Швец, сообщила пресс-служба Смольного. Он был представлен губернатором Петербурга Александром Бегловым в ходе заседания городского правительства 26 августа.

Распоряжение о назначении Швеца на должность федерального инспектора по Петербургу было подписано полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном 15 августа 2025 году. На этом посту он сменил Павла Дашкова, занимавшего должность с 2022 года.

Ранее Швец возглавлял Следственное управление СК России по Карелии. Он был назначен на этот пост в мае 2019 года, а в начале августа 2025 года Швеца освободили от должности.

Евгений Швец родился в 1977 году в Иркутске. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, после чего работал в УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в органах прокуратуры Северной столицы. Незадолго до назначения в Карелию руководил следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по Петербургу.

Должность федерального инспектора является частью аппарата полномочного представителя президента. В его функции входят контроль за исполнением президентских решений, участие в проверках и работе органов власти и мониторинг ситуации в регионе.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного