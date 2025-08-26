В Михайловском театре отреставрируют зрительный зал

Главгосэкспертиза одобрила проект приспособления для современного использования, а также ремонта и реставрации зрительного зала Михайловского театра, сообщил 26 августа "Коммерсантъ". В нем перестроят амфитеатр и увеличат количество мест.

Как отмечает издание, контракт на разработку проекта реставрации был заключен в декабре 2023 года и обошелся в 10 млн рублей. Согласно полученному проекту, кресла в зрительном зале намерены разместить по дуге вместо прямой траектории. Кроме того, будет изменен амфитеатр – там хотят увеличить количество рядов с трех до семи. В результате количество мест на нижнем уровне должно вырасти с 369 до 387, а общее количество мест в зале – с 890 до 906.

Стоимость работ не называется, однако в 2023 году предварительная максимальная оценка составила порядка 500 млн рублей.

Кроме того, Михайловский театр намерен расширить оркестровую яму и построить вращающуюся сцену. В июне 2025 года учреждение заключило контракт по разработке соответствующего проекта за 39,5 млн рублей.

К началу 2027 год подрядчик должен будет разработать проектную и рабочую документацию для возведения в зале вращающейся сцены площадью порядка 113 квадратных метров. Кроме того, проект должен включать расширение зоны оркестровой ямы, которую оборудуют подъемной платформой для оркестра с тремя вариантами положения.

Напомним, 10 июля художественному руководителю Михайловского театра и директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены МХАТ. В конце июля в Михайловском театре состоялись обыски в связи с делом, по которому проходит худрук театра Владимир Кехман.

Анастасия Луценко, фото: telegram-канал Беглова