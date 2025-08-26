Беглов поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с Днём признания

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил президенту Абхазии Бадре Гунба и главе Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравления с годовщиной признания Россией суверенитета этих стран, сообщила пресс-служба градоначальника 26 августа. РФ признала суверенитет этих государств 26 августа 2008 года.

Как отмечается в публикации, 26 августа является в Абхазии государственным праздником – в этот день граждане отмечают День международного признания независимости.

"Эта важная дата символизирует стойкость и мужество верных сынов Абхазии, отстоявших в нелёгкой борьбе право на мирную жизнь, демонстрирует пример искренней любви к Родине, стремления служить её интересам и готовность защищать", – подчеркивает губернатор в послании Гунба.

В поздравлении Гаглоеву Беглов также напомнил, что 26 августа Россия поддержала стремление Южной Осетии к независимости. По его словам, этот день для граждан стран является символом духовного единства и несгибаемой воли югоосетинского народа.

В завершении губернатор Петербурга подчеркнул, что благодаря мудрости руководства и сплочённости общества в Абхазии и Южной Осетии созданы основы для стабильного развития стран и укрепления их госинститутов. Беглов пожелал обеим республикам счастья и процветания.

Россия стала первой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Позднее суверенитет республик также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Напомним, ранее с президентом Абхазии встретился спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. Во время встречи стороны обсуждали будущее партнерское соглашение и развитие торгово-экономических связей. Бельский прибыл в столицу Абхазии Сухум на первом за 32 года прямом рейсе из Петербурга.

фото: ЗАКС.Ру