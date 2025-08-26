Десять беспилотников сбили над Ленобластью утром 26 августа

Утром 26 августа над территорией Кингисеппского и Лужского районов сбили, по предварительной информации, десять беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Разрушений и пострадавших нет.

"Благодарю за обеспечение безопасности региона защитников Ленинградского неба", - написал Дрозденко.

По информации Министерства обороны, дежурными средствами ПВО над Ленобластью сбито шесть беспилотников.

Уведомление об угрозе БПЛА в воздушном пространстве появилось в соцсетях главы региона в половине пятого утра. В пресс-службе Росавиации около пяти утра сообщили о введении ограничений на обслуживание рейсов в аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов. Ограничения также коснулись и псковского аэропорта. В Пулково возобновили работу в 6:30.

Напомним, в воскресенье, 24 августа, Кингисеппский район, в частности порт Усть-Луга, подвергся атаке беспилотников. Всего за тот день там сбили свыше десяти БПЛА.

Константин Леньков