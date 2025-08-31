ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
31 августа 2025, 10:46

Беглов направил обращение Пушилину по случаю годовщины основания Донецка

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с 156-й годовщиной со дня основания столицы региона Донецка. Также Беглов направил обращение руководителю муниципального образования городского округа Донецк Алексею Кулемзину, сообщили в пресс-службе Смольного 31 августа. 

"В историю нашего Отечества Донецк вписал ярчайшие страницы боевых подвигов и трудовой доблести. Россия гордится Донецком – городом сильных и мужественных людей. В переломный исторический момент они проявили стойкость и героизм, преданность Родине и памяти наших предков", - говорится в обращении Пушилину. 

Глава Северной столицы пожелал жителям Донецка "благополучия, успехов в труде, Победы", добавили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня на Донбассе также вспоминают первого руководителя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, убитого 31 августа 2018 года.

