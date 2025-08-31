Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о затоплении школы в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил коллегам из Ленинградской области доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту подтоплений в образовательному учреждении в послке Лебяжье, сообщили в пресс-службе Следкома.

В ведомстве рассказали, что в telegram-канале говорилось о регулярных затоплениях в помещениях школы 1958 года постройки во время осадков. К этому могли привести нарушения, допущенные в ходе ремонта, говорилось в публикации.

"При этом учащиеся старших классов переведены в школу, расположенную в соседнем населенном пункте на значительном удалении от мест их жительства. Однако ученики младших классов продолжат обучение в небезопасных условиях. Обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли", - говорится в сообщении СК.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Константин Леньков / Фото СК