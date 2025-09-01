"Я вообще не плачу ни за что": Силуанова спросили, чем он платит за границей

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, что он ни за что не расплачивается во время саммита ШОС в Китае. Такой ответ глава Минфина дал на вопрос корреспондента Life Александра Юнашева. Запись разговора опубликовал Юнашев в своем telegram-канале 1 сентября.

Как отметил в публикации журналист, во время заграничной командировки он испытывает дискомфорт из-за невозможности расплачиваться банковскими картами. В связи с этим он решил поинтересоваться у Силаунова, какие платежные средства он использует.

"Я вообще не плачу ни за что", - заявил глава Минфина в ответ на вопрос Юнашева.

Тогда журналист уточнил, значит ли это, что за Силуанова "платят наши налоги". "Наши налоги", - дополнил глава Роснефти Игорь Сечин.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в китайском городе Тяньцзин с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие главы более 24 стран и 8 международных организаций, включая президента России Владимира Путина. Российский лидер пробудет в Китае четыре дня. После окончания саммита у него также запланированы встречи с главами КНР и Монголии на 2 сентября, а 3 сентября он посетит военный парад в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году для укрепления безопасности и развития экономического, научного и культурного сотрудничества между странами-участницами объединения. На данный момент в организацию входят 10 государств: Россия, Китай, Иран, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь.

фото: ЗАКС.Ру