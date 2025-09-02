ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Чиновники отказались сохранять заправку "Роснефти" на месте выхода из "Театральной"

Комиссия комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга отклонила предложение "Роснефти" о сохранении заправки на Театральной площади. На ее месте в будущем может появиться выход из станции метро "Театральная", сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке 2 сентября. 

О планах Смольного отклонить предложение "Роснефти" стало известно еще в начале лета. Компания обосновывала свой протест необходимостью сохранения АЗС в текущем месте для удовлетворения потребностей организаций, находящихся в Адмиралтейском районе. В частности, там заправлялись автомобили Росгвардии и Следственного комитета. 

Станция метро "Театральная" фактически уже построена, однако сейчас подняться с платформы на поверхность невозможно из-за отсутствия выходов. Пассажиры метро проезжают станцию без остановки. В качестве подходящих мест для строительства рассматривается два места: заправка на Театральной площади и Дом быта на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Владелец здания также выступал против строительства выхода из метро на месте коммерческих помещений, однако в Смольном других более подходящих для этого участков не нашли. 

