Чиновники отказались сохранять заправку "Роснефти" на месте выхода из "Театральной"

Комиссия комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга отклонила предложение "Роснефти" о сохранении заправки на Театральной площади. На ее месте в будущем может появиться выход из станции метро "Театральная", сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке 2 сентября.

О планах Смольного отклонить предложение "Роснефти" стало известно еще в начале лета. Компания обосновывала свой протест необходимостью сохранения АЗС в текущем месте для удовлетворения потребностей организаций, находящихся в Адмиралтейском районе. В частности, там заправлялись автомобили Росгвардии и Следственного комитета.

Станция метро "Театральная" фактически уже построена, однако сейчас подняться с платформы на поверхность невозможно из-за отсутствия выходов. Пассажиры метро проезжают станцию без остановки. В качестве подходящих мест для строительства рассматривается два места: заправка на Театральной площади и Дом быта на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Владелец здания также выступал против строительства выхода из метро на месте коммерческих помещений, однако в Смольном других более подходящих для этого участков не нашли.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру