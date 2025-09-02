"Галерея" не сможет построить новый ТРК рядом с терминалом ВСМ

Комиссия по землепользованию и застройке не удовлетворила предложение компании "Бриз", управляющей ТРК "Галерея", изменить функциональную зону участка на Лиговском проспекте, обратила внимание "Фонтанка.ру" 2 сентября. Соответствующее решение содержится в протоколе заседания комиссии.

Торговый центр располагается на участке площадью 40 тысяч квадратных метров. Согласно правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), 95% участка относится к общественно-деловой застройке, а 5% (около 2 тысяч квадратных метров) - к транспортной. "Бриз" попросил в новых ПЗЗ полностью отнести территорию к общественно-деловой застройке.

Это изменение позволило бы компании возвести еще один торговый комплекс с подземным гаражом. Однако комиссия решила отклонить это предложение.

Напомним, рядом с "Галерей" намерены построить терминал для высокоскоростной магистрали Петербург – Москва (ВСМ). Для этих целей намерены снести часть исторических складов Кокоревых, что вызывает недовольство у градозащитников и арендаторов помещений в этих зданиях.

Ожидается, что строительство терминала начнется в 2026 году. Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил внешний вид терминала в середине января. Будущее здание будет связано крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также получит новый выход со станции "Лиговский проспект - 1".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру