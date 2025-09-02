ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 2 сентября 2025, 14:37

Смольный предоставит "Газпрому" участок под спорткомплекс для "Зенита"

В ходе рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города было одобрено предоставление Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома" земельного участка в Удельном парке, сообщила пресс-служба Смольного 2 сентября. Там планируется строительство спортивного комплекса для футбольного клуба "Зенит".

"Новый спортивный комплекс позволит расширить находящуюся в этом микрорайоне главную тренировочную базу футбольного клуба "Зенит". В итоге мы расширим спортивный кластер в северной части Удельного парка. Новые объекты мы также сможем использовать для проведения городских соревнований", – заявил Беглов.

Выделенный участок располагается вдоль аллеи Павла Садырина. Рядом с уже имеющимися объектами возведут крытый двухэтажный комплекс с футбольным полем. Беглов напомнил, что в августе "Газпрому" предоставили еще один участок на улице Аккуратова, там намерены построить стадион "Олимпийские надежды".

В пресс-службе Смольного подчеркнули, что оба проекта реализуются в соответствии с "дорожной картой" по взаимодействию города и компании. Договор о сотрудничестве на 2025-2027 годы был заключен в конце января 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного


