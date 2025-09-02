Прокуратура начала проверку из-за рейва в Кронштадте

После многочисленных жалоб местных жителей прокуратура Кронштадтского района организовала проверку из-за мероприятия, состоявшегося в минувшие выходные возле Якорной площади, сообщила пресс-служба ведомства 2 сентября. По информации СМИ, там всю ночь проходил рейв.

Как говорится в публикации, мероприятие состоялось на территории бывшего завода. Прокуратура намерена дать оценку действиям его организаторов на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в ночное время.

По данным "Фонтанки.ру, в прошедшие выходные на заводе состоялся рейв, организованный командой клуба Kontrkult. Как сообщили изданию в петербургской полиции, в ведомстве о проведении мероприятия знали заранее, однако оно было анонсировано как спортивное.

По словам собеседников издания, из-за жалоб местных жителей на громкую музыку на место несколько раза за ночь приезжали дежурные наряды и просили организаторов убавить звук. В результате в их отношении намерены составить протокол о нарушении закона о тишине.

Помимо прокуратуры, свою проверку также организовала районная администрация.

Напомним, в мае силовики уже срывали рейв в клубе Kontrkult. Тогда полицейские искали у посетителей вечеринки запрещенные вещества и проверяли документы. По данным СМИ, в результате были задержаны организаторы и несколько гостей.

Анастасия Луценко, фото: unsplash