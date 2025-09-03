В комитете по физической культуре появился новый зампред

Новым заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга стал Александр Толстиков. Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства 3 сентября, Толстиков приступил к работе на прошлой неделе.

В прошлом Толстиков длительное время работал в комитете финансового контроля. Он занимал должность главного специалиста отдела финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении глав администраций Адмиралтейского и Колпинского районов. Новыми руководителями стали Дмитрий Вакушин и Николай Гордей соответственно. Ранее они возглавляли районы в статусе врио.

Константин Леньков / Фото Смольный