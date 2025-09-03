Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 3 сентября 2025, 20:58

МО "Красное Село" потратит на День города 7,2 млн рублей

Муниципалы из МО "Красное Село" 14 сентября намерены отпраздновать 311-летие города. Мероприятие пройдет на центральной площади на проспекте Ленина. Местная администрация анонсировала концертную программу, на которой выступят творческие коллективы Красного Села, а также артисты петербургской эстрады и автор композиции "Малиновый свет", певец Алексей Норкитович, выступающий под псевдонимом Леша Свик. Концерт начнется в 17:00 Завершит праздник салют в 21:00. 

Согласно данным на портале закупок, на организацию праздника из местного бюджета решили потратить 7,2 млн рублей. При этом большинство средств потратят именно на выступление артистов, порядка 4,9 млн рублей. В контракте говорится, что продолжительность выступления исполнителя в жанрах поп, хип-хоп и дип-хаус должна быть не менее 50 минут. Петь "под фанеру" ему запрещено. Для сравнения: на фейерверк продолжительностью не менее трех минут из бюджета выделили 180 тысяч рублей. 

Еще 14 сентября в полдень муниципалы проведут для жителей квест "Отечество нам Красное Село" с историческими конкурсами и викторинами на знание истории города. Поставщиком услуги стал индивидуальный предприниматель Юрий Хасеневич. В 2014 году его полный тезка, баллотировался в местный совет МО "Красное Село". Сейчас руководит сетью клубов лазертага. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама