МО "Красное Село" потратит на День города 7,2 млн рублей

Муниципалы из МО "Красное Село" 14 сентября намерены отпраздновать 311-летие города. Мероприятие пройдет на центральной площади на проспекте Ленина. Местная администрация анонсировала концертную программу, на которой выступят творческие коллективы Красного Села, а также артисты петербургской эстрады и автор композиции "Малиновый свет", певец Алексей Норкитович, выступающий под псевдонимом Леша Свик. Концерт начнется в 17:00 Завершит праздник салют в 21:00.

Согласно данным на портале закупок, на организацию праздника из местного бюджета решили потратить 7,2 млн рублей. При этом большинство средств потратят именно на выступление артистов, порядка 4,9 млн рублей. В контракте говорится, что продолжительность выступления исполнителя в жанрах поп, хип-хоп и дип-хаус должна быть не менее 50 минут. Петь "под фанеру" ему запрещено. Для сравнения: на фейерверк продолжительностью не менее трех минут из бюджета выделили 180 тысяч рублей.

Еще 14 сентября в полдень муниципалы проведут для жителей квест "Отечество нам Красное Село" с историческими конкурсами и викторинами на знание истории города. Поставщиком услуги стал индивидуальный предприниматель Юрий Хасеневич. В 2014 году его полный тезка, баллотировался в местный совет МО "Красное Село". Сейчас руководит сетью клубов лазертага.

Константин Леньков