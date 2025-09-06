"Яблоко" предложило отменить в регламенте ЗакСа положения для предвыборного года

Фракция "Яблоко" предложила отредактировать регламент заседаний Законодательного собрания, соответствующий проект постановления появился на сайте городского парламента 6 сентября. Речь идет об отмене пунктов, касающихся особенностей проведения заседаний в предвыборный год.

Сейчас регламент содержит ряд ограничений, касающихся проведения заседаний в течение года, предшествующего выборам в ЗакС. Так, дополнительный перерыв в этот период может объявляться только по решению большинства депутатов, а депутатские объединения лишаются возможности дополнительно вносить проекты юридических актов в проект повестки дня, подготовленный комитетом по законодательству.

Также в течение года до выборов депутаты лишаются права на краткие выступления в конце заседания, включая выступления на основании заявлений от фракций. Наконец, "Яблоко" выступило против возможности лишать депутата права на выступления до конца заседания в случае, если тот уже получил два замечания от спикера.

В пояснительной записке авторы отмечают, что законотворческий процесс в ЗакСе в предвыборный год идет так же, как и в любой другой год. В числе прочего, обсуждению и принятию подлежит закон о бюджете Петербурга.

"Необходимо обеспечить возможность полноценной, а не сокращенной парламентской дискуссии по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам также и в течение этого года", — резюмируют депутаты от "Яблока".

Отметим, что нынешний созыв Заксобрания был избран в 2021 году. Выборы следующего созыва должны состояться в 2026 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру