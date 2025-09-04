Цивилёв попросил комтранс разобраться с состоянием трамвайных путей

Глава транспортной комиссии Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев призвал комитет по транспорту оценить состояние трамвайных путей в Кировском и Красносельском районах города, сообщил сам парламентарий в своем Telegram-канале 4 сентября. Соответствующее обращение депутат направил главе ведомства Валентину Енокаеву.

Речь идет об участке от Петергофского шоссе до улицы Маршала Казакова. По словам Цивилёва, местных жителей беспокоит уровень шума и вибрации от прохождения трамваев. Кроме того, они опасаются, что дефекты на путях могут угрожать безопасному ходу подвижного состава.

"В связи с вышеизложенным, прошу Вас организовать проведение комплексной оценки технического состояния трамвайных путей на указанном участке с привлечением профильных специалистов. По результатам обследования направить мне информацию о выявленных дефектах и заключение о необходимости проведения ремонтных работ", - говорится в обращении Цивилёва.

В случае, если комитет обнаружит основания для ремонта путей, депутат предложил рассмотреть возможность включения этого участка в проект адресной программы по ремонту трамвайных путей на 2026 год.

Напомним, ранее Цивилёв попросил комтранс разобраться с проблемой ошибочной фиксации нарушений в зоне действия знаков 3.27 – 3.30 "Остановка/стоянка запрещена". По его словам, камеры часто принимают за нарушение вынужденную остановку из-за плотного трафика.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Алексея Цивилёва