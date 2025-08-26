Цивилёв обратился в комтранс из-за штрафов для стоящих в пробках водителей

Глава транспортной комиссии Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев призвал комитет по транспорту разобраться с проблемой ошибочной фиксации нарушений в зоне действия знаков 3.27 – 3.30 "Остановка/стоянка запрещена", сообщил сам депутат в своем Telegram-канале 26 августа. Соответствующее обращение он направил председателю комитета Валентину Енокаеву.

По мнению Цивилёва, проблема заключается в неточности действующих алгоритмов фото- и видеофиксации нарушений. Как подчеркивает депутат, часто камеры не могут отличить вынужденную остановку из-за плотного трафика от добровольной стоянки в запрещённом месте. Для подтверждения своих слов депутат приводит статистику рассмотрения жалоб.

"Согласно данным, приведенным в сюжете "Пятого канала", в 2025 году в Комитет по транспорту поступило 6960 жалоб на постановления по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, из которых 2392 были удовлетворены. На участке у Московского вокзала из 91 жалобы удовлетворено 41. Таким образом, уровень удовлетворения жалоб составил 34% и 45% соответственно, что свидетельствует о не менее чем каждом третьем неправомерно вынесенном постановлении", - говорится в тексте обращения депутата.

В связи с этим Цивилёв вынес ряд предложений, которые, по его мнению, могут усовершенствовать сложившуюся систему. Для начала, депутат предлагает ввести обязательную двухэтапную верификацию записей с камер сотрудником перед вынесением постановления. Кроме того, он призывает провести аудит размещения фиксирующих камер для корректировки их режима работы в местах, где регулярно наблюдаются пробки и заторы. Наконец, Цивилёв предложил разработать упрощённый онлайн-инструмента для обжалования неправомерных постановлений с возможность прикрепить доказательства.

Напомним, ранее комтранс сообщил, что за июль более 72 тысяч петербургских водителей получили штрафы за остановку или стоянку автомобиля под запрещающими знаками. Там подчеркнули, что всего по городу установлены 94 камеры для фиксации правонарушений на дороге.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру