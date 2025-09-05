Иткин предложил устроить занятия в школах для противодействия мошенникам

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Павел Иткин предложил провести в петербургских школах занятия с учениками для профилактики мошенничества и вовлечения подростков в преступную деятельность. Депутат направил обращения начальнику регионального ГУ МВД Роману Плугину и главе комитета по образованию Наталии Путиловской, с текстами писем ознакомился ЗАКС.Ру.

В обращениях Иткин отмечает, что дети и подростки активно пользуются интернетом, но при этом сами не обладают достаточными знаниями и навыками для того, чтобы распознать мошенников. "Ежедневно несовершеннолетние становятся жертвами злоумышленников, подвергаются шантажу и психологическому давлению с использованием компрометирующей их информации", — говорится в разосланных обращениях.

При этом особую тревогу парламентария вызывает факт вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Это способно привести к необратимым для них правовым и социальным последствиям, отмечает он.

Для противодействия мошенникам Иткин предложил провести занятия во всех школах города. Он попросил адресатов рассмотреть возможность проведения подобных мероприятий в начале учебного года.

В беседе с ЗАКС.Ру Иткин сослался на опыт проведения в школах различных профилактических бесед и мероприятий, посвященных, например, соблюдению правил дорожного движения. Говоря о спектре возможных тем, он отметил наличие множества "нюансов и направлений" в этом ключе. В частности, он обратил внимание на то, что несовершеннолетние курьеры, которые забирают деньги у обманутых горожан, могут не понимать последствий своих поступков.

— Это касается многих аспектов, когда в том числе убеждают, что в силу возраста тебе ничего не будет. Там много, скажем так, направлений, где используют подростков. Это и ситуации, когда [несовершеннолетних] используют сейчас как удаленных помощников при совершении всякого рода поджогов и так далее. Надо объяснять, пояснять, чем это вообще аукнется, — поделился мнением политик.

Согласно данным Петростата, в период с января по июль в городе зарегистрировали 12,1 тысячи случаев мошенничества, что на 0,5 % превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Месяцем ранее сообщалось о 10,6 тысячи мошенничеств, зарегистрированных в первые шесть месяцев года. В целом на их долю приходится треть от всех зарегистрированных в городе преступлений.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру