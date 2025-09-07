Беглов поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 сентября обратился к жителям города по случаю празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В своем сообщении глава города отметил, что нефтегазовый сектор в России сегодня является локомотивом отечественной экономики и имеет стратегическое значение для обеспечения стабильности и энергетической безопасности страны.

"Санкт-Петербург – один из ключевых центров этой важнейшей отрасли. У нас находятся штаб-квартиры ведущих компаний, ведётся активная научно-исследовательская деятельность, готовятся высококвалифицированные кадры. Через наш морской порт проходят значительные объёмы экспорта топливных ресурсов", - говорится в обращении.

Беглов пожелал представителям отрасли новых успехов в труде на благо государства.

Также в День нефтяника к работникам сферы обратился председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он также подчеркнул вклад инженеров, геологов, строителей и рабочих в сохранении лидерских позиций России в энергетике.

Фото: ЗАКС.Ру