ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 7 сентября 2025, 10:38

Беглов поздравил нефтяников с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 сентября обратился к жителям города по случаю празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В своем сообщении глава города отметил, что нефтегазовый сектор в России сегодня является локомотивом отечественной экономики и имеет стратегическое значение для обеспечения стабильности и энергетической безопасности страны.

"Санкт-Петербург – один из ключевых центров этой важнейшей отрасли. У нас находятся штаб-квартиры ведущих компаний, ведётся активная научно-исследовательская деятельность, готовятся высококвалифицированные кадры. Через наш морской порт проходят значительные объёмы экспорта топливных ресурсов", - говорится в обращении. 

Беглов пожелал представителям отрасли новых успехов в труде на благо государства. 

Также в День нефтяника к работникам сферы обратился председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он также подчеркнул вклад инженеров, геологов, строителей и рабочих в сохранении лидерских позиций России в энергетике. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама