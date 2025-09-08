ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 8 сентября 2025, 10:39

На Невском проспекте почтили память жертв блокады Ленинграда

фото ЗакС политика На Невском проспекте почтили память жертв блокады Ленинграда

Утром 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, у дома № 14 на Невском проспекте состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". В мероприятии приняли участие вице-губернатор Владимир Княгинин, депутаты Заксобрания Наталия Астахова и Игорь Высоцкий, а также врио главы Центрального района Максим Романцов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

— Это один из самых трагичных дней в истории нашего города. 900 дней длилась блокада. Почти 2,5 млн человек остались. 400 тысяч детей прожили это невероятное испытание, период здесь, в нашем городе. Табличка, которая сейчас на стене этого дома, говорит о той простой вещи, что сюда чаще всего прилетали снаряды. <…> Мы понимаем, как тяжело было жить здесь, как тяжело было сражаться, — обратился к собравшимся Княгинин.

От муниципальных образований присутствовали только главы МО "Дворцовый округ" Анатолий Харченко и МО "Литейный округ" Павел Дайняк. 

Ранее в этот день губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский обратились к ветеранам и блокадникам. "Сегодня в наших сердцах снова боль — мы скорбим обо  всех, кто погиб от чудовищных злодеяний нацистов, кто покоится в ленинградской земле", — говорится в обращении. Памятные мероприятия запланированы на Пискаревском и Серафимовском кладбищах. Специальную программу мероприятий подготовили городские комитеты и районные администрации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Высоцкий Игорь Владимирович 
Дайняк Павел Валерьевич 
Княгинин Владимир Николаевич
Романцов Максим Владимирович 
Харченко Анатолий Григорьевич






