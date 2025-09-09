Гергиев намерен собрать деньги на концертный зал имени Чайковского

Генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в интервью "Коммерсанту" сообщил о планах собрать средства для установки памятника композитору Петру Чайковскому в Петербурге и открытия концертного зала его имени. Для этого в Большом театре проведут благотворительный концерт.

"В Санкт-Петербурге нет памятника Чайковскому. Кроме того, нет и зала Чайковского. Мы сделаем и то, и другое! Соберем на это средства", - заявил Гергиев в интервью изданию.

По словам дирижёра, в современной ситуации театр "не вправе требовать постоянно чего-то от государства". Как отметил Гергиев, театры традиционно прибегали к сбору средств.

Само мероприятие состоится 22 сентября. В нем примут участие коллективы обоих театров, которыми руководит Гергиев, - Большого и Мариинского.

О планах установить памятник Чайковскому на Театральной площади Петербурга Гергиев рассказывал также в мае 2025 года. Тогда директор Мариинского театра навал это "давно назревшей необходимостью" и "долгом".

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Александра Беглова