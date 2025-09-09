ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 9 сентября 2025, 18:24

Экс-глава ГУ МВД по Петербургу Умнов обжаловал приговор

Бывший глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов обжаловал приговор по делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил 9 сентября ТАСС со ссылкой на материалы суда. Апелляция на вынесенное решение поступила 29 августа.

"Приговор Хамовнического районного суда от 27 августа обжалован", — цитирует материалы информагентство.

Умнов выслушал приговор 27 августа. Хамовнический суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей. Фигуранта признали виновным в незаконных поборах с предпринимателей для Фонда содействия программам ГУВД. Общую сумму полученных средств следствие оценило в 64,6 млн рублей.

Помимо Умнова, подсудимыми по делу проходили еще ряд фигурантов, включая бывшего замглавы петербургского Главка Ивана Абакумова, экс-главу регионального УГИБДД ГУ МВД Алексея Семенова и экс-начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву. Абакумова приговорили к 11,5 года колонии со штрафом в размере 25 млн рублей, Семенова — к 10,5 года колонии и штрафу в размере 10 млн рублей, Копьеву приговорили к 10 годам колонии.

