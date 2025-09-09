Петербург поможет в создании кабинетов для изучения русского языка в Узбекистане

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием сотрудничество в гуманитарной сфере в ходе официального визита делегации города в Узбекистан, сообщила пресс-служба Смольного 9 сентября. Встреча состоялась в кафедральном соборе Успения Божией Матери в Ташкенте.

"История Ташкентской епархии связана с Санкт‑Петербургом. Её первым правящим архиереем был Преосвященный Софония. Годы его служения связаны с нашим городом. Православное духовенство оставило глубокий след в истории Центральной Азии. Усилиями наших пастырей и исламского духовенства были налажены добрые отношения между христианами и мусульманами", – заявил Беглов.

В ходе встречи стороны договорились о создании вместе с епархией кабинетов для изучения русского языка в Узбекистане. Петербург готов предоставить им учебные материалы. Кроме того, город готов оказывать поддержку в реализации совместных просветительных проектов. В частности, было предложено организовывать летние лагеря, где участники из Петербурга и городов Узбекистана будут изучать основы православной культуры.

Напомним, 9 сентября начался визит делегации Петербурга в Узбекистан. Ранее Беглов принял участие в торжественном открытии "Ленинградского монумента", а также подписал обновленный план сотрудничества Петербурга и Ташкента до 2028 года вместе с мэром города Шавкатом Умурзаковым.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного