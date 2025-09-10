В Петербурге закроется "Японский центр"

Правительство Японии приняло решение закрыть все филиалы некоммерческой организации "Японский центр" в России, сообщил 10 сентября ТАСС со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Всего в России функционировали шесть филиалов, включая один в Петербурге.

По словам Хаяси, причиной закрытия центров стало нынешнее состояние отношений между РФ и Японией, а также "ситуация внутри России". По данным японских СМИ, власти уже сообщили российской стороне о принятом решении.

Автономная некоммерческая организация "Японский центр" проводила семинары и лекции, а также организовывала стажировки в Японии для представителей бизнеса и руководителей предприятий. Всего в России работали шесть таких центров: головной офис в Москве и филиалы в Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине.

Меморандумы, регулирующие деятельность центров на территории РФ, были подписаны в 2000 и 2003 годах. В начале 2025 года МИД РФ уведомила Японию о прекращении их применения из-за позиции Японии по украинскому вопросу. Японские власти посчитали это решение неприемлемым.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash