Мундеп Ветров предложил запретить езду на самокатах у школ и поликлиник

Депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров призвал полностью ограничить движение на электросамокатах поблизости от образовательных учреждений и поликлиник, сообщил 10 сентября RT. Свою идею он изложил в обращении на имя начальника ГАИ Михаила Черникова.

"Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений", — говорится в обращении.

Также муниципал предложил рассмотреть идею о запрете парковки и аренды самокатов у перечисленных учреждений.

Депутатский мандат Ветров получил по итогам выборов в сентябре 2024 года, в муниципальный совет он был избран от партии "Единая Россия". С 2022 года он выступает общественным помощником депутата Госдумы Виталия Милонова. С момента избрания он неоднократно выступал с предложениями по самым разным поводам. Среди прочего в фокус его внимания попадали вопросы запуска фейерверков, празднование Дня святого Валентина в школах и расцветка каршеринговых автомобилей. ЗАКС.Ру подробно писал о муниципале и его инициативах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру