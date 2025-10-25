Сергея Миронова переизбрали на пост председателя "Справедливой России"

Участники XV съезда партии "Справедливая Россия" 25 октября единогласно избрали Сергея Миронова на пост председателя объединения. Он был единственным претендентом. Срок полномочий лидера партии составляет четыре года.

Первым заместителем партии стал вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков. Также заместителями стали писатель Захар Прилепин и руководитель фракции в нижней палате парламента Руслан Татаринов.

Также на встрече избрали 29 членов президиума партии. От Петербурга в него вошли депутат Госдумы Елена Драпеко и глава городского отделения партии Надежда Тихонова.

Ранее в рамках съезда партия приняла решение вернуться к прежнему названию "Справедливая Россия" вместо "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру