Следователи осмотрели площадку "Желуди" во Фрунзенском районе

Сотрудники Следственного комитета нанесли визит на новую детскую площадку "Желуди" в Федоровском сквере во Фрунзенском районе Петербурга. Ранее в ведомстве начали проверку из-за жалоб горожан на качество благоустройства. Сегодня все недостатки устранены подрядчиком, заявили в пресс-службе Следкома. Вопрос находится на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

Убедиться в качестве выполненных работ пришел руководитель следственного отдела по Фрунзенскому района Максим Колосков. Вместе с ним объект посетили представители районной администрации, в частности, заместитель главы района Артем Матвеев. Вместе они лично осмотрели "Желуди" и даже заглянули внутрь.

"В ходе осмотра установлено, что имеющиеся недостатки устранены подрядчиком, площадка открыта для посетителей", - сообщили в СК, отметив, что функционирование площадки по-прежнему находится на контроле ведомства.

О проблемах нового пространства стало известно в день открытия, 17 октября. Посетители заметили, что некоторые элементы благоустройства, а именно фигуры в виде желудей, установлены с нарушениями и качались.

Константин Леньков / Фото: СК