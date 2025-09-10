Почти 90% детей иностранцев не были зачислены в школы по итогам тестирования

Более 87% детей иностранцев не были зачислены в российские школы по итогам тестирования на знание русского языка, сообщила пресс-служба Рособрнадзора 10 сентября. При этом большая часть детей даже не были допущены до экзамена из-за неполного комплекта документов.

Всего в период с начала апреля до конца августа по всей России документы на зачисление в школы подали свыше 23,6 тысячи иностранцев. Из них до тестирования допустили лишь 8,2 тысячи детей. Остальные 15 тысяч несовершеннолетних иностранцев предоставили неполный комплект документов.

До самого экзамена дошли 5940 детей, из которых успешно их сдали 50% - 2964. Таким образом, из общего количества подавших документы в школу были зачислены лишь 12,6%.

Напомним, с 1 апреля для приема в школу ребёнок-иностранец должен пройти тестирование на знание русского языка. Для поступающих во 2-11-й классы оно состоит из устной и письменной частей, первоклассникам необходимо сдать только устный экзамен. При этом для успешной сдачи экзамена ребёнок должен дать не менее 90% правильных ответов.

Ранее петербургский комитет по образованию отчитался, что в Петербурге успешно с тестированием по русскому языку справились 50% иностранцев. Всего экзамен сдали 514 детей, однако справиться с ним смогли ровно половина из них – 257. При этом число иностранцев, не допущенных до тестирования из-за неполного пакета документов, не называлось.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash