Новости 10 сентября 2025, 11:53

Около 320 га земли под Пушкином могут отдать под застройку по проекту КРТ

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга поддержала предложение администрации Пушкинского района включить в зону комплексного развития территории (КРТ) участок площадью 320 га в Шушарах, сообщил "Деловой Петербург" 10 сентября. Речь идёт о территории севернее Торопецкой улицы около района Славянка.

"На территории данных земельных участков собственником планируется жилищное строительство", — указано в заявке районной администрации, приведенной в протоколе комиссии.

В документе также отмечается, что совещание по вопросу комплексного развития территории прошло ещё в 2022 году.

Согласно данным Росреестра, большая часть участка с 2022 года принадлежит ООО "Стройагробалт". При этом в начале 2025 года компания передала его в доверительное управление ООО "Амулет".

Напомним, ранее комиссия одобрила предложение "Воздушных ворот Северной столицы" перевести участок рядом с аэропортом Пулково в зону объектов воздушного транспорта для строительства автовокзала. Его возведение запланировано в рамках второй очереди аэропорта. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


