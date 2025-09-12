В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в петербургском аэропорту Пулково, сообщил утром 12 сентября представитель Росавиации. Меру вводили для обеспечения безопасности полетов прошедшей ночью.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет", — сообщил представитель ведомства.

Также оказались открыты воздушные трассы, связывающие Калининград с российскими городами.

Ночью пятницы Ленинградская область подверглась атаке беспилотных аппаратов. Сообщение об опасности появилось в Telegram-канале главы региона Александра Дрозденко в 01:54. К утру он сообщил о том, что силы ПВО уничтожили более 30 БПЛА над Ленобластью. По его словам, пострадавших при этом нет. В порту Приморск произошло возгорание на одном из судов, открытый огонь потушили. Также в Приморске ликвидировали возгорание на насосной станции.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру