На уборку резиденции Беглова от снега из бюджета потратят до 2,4 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга ищет подрядчика, который займется уборкой резиденции главы города Александра Беглова от снега, выяснил ЗАКС.Ру. На эти цели из городского бюджета готовы потратить до 2,4 млн рублей. В обязанности исполнителя также будет входить вывоз снега с территории объектов.

Услуги по уборке снега требуются по двум адресам: "Дача Бормана" на улице Морская в поселке Комарово, и территория на улице Ленинградская в поселке Солнечное. Оба объекта находятся в Курортном районе Петербурге. Допуск на первый адрес возможен только после проверки ФСО.

Работы на объектах будут вестись с декабря 2025 года по конец ноября 2026 года. Уборка будет проводиться с помощью специальной техники по заявкам заказчика.

Годом ранее на на эти цели из городского бюджета выделили 2 млн рублей. Стоимость таких услуг ежегодно растет. Например, в конце 2021 года на уборку двух объектов выделили чуть более полумиллиона рублей. Чаще всего исполнителем контрактов становится ООО "Балтпетрострой".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру