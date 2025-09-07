Смольный закупает книги о Нюрнбергском процессе и ораторском искусстве

Администрация губернатора Петербурга объявила о закупке партии книг. Издания в основном посвящены истории, блокадному Ленинграду, пособиям по менеджменту, ораторскому искусству и культуре Северной столицы. На эти цели из городского бюджета готовы потратить до 257 тысяч рублей. Закупка размещена 4 сентября.

Всего для обновления библиотеки Смольного чиновникам потребовалось 244 издания. Все книги заказывают в единственном экземпляре, кроме одной - "Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки" академика Дмитрия Лихачева. Эта книга в аукционной документации указана в двух единицах.

Среди закупаемых книг, например, есть "Суд в Нюрнберге. Советский Союз и Международный военный трибунал", "Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные традиции", "Самоучитель по ораторскому искусству" и "Внутренняя сила чемпиона. Путь к лучшей версии себя в жизни и спорте".

Одна из самых дорогих книг - "Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Часть III. Январь 1943 – январь 1944. Книга I: Сборник документов". Ее оценили в 5,4 тысячи рублей. В среднем ценник на большинство книг не превышает тысячи рублей.

Чиновники из администрации Петербурга регулярно закупают книги. В основном это дорогие подарочные издания избранных альбомов. Также в Смольном ежегодно оформляют подписки на периодические издания. Подробнее о закупках администрации в августе 2025 года читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру