Избирком Архангельской области посчитал более 93% протоколов

По итогам обработки 93,03% протоколов участковых избирательных комиссий в Архангельской области на выборах губернатора региона лидирует Александр Цибульский. По предварительным данным к 00:30 15 сентября, он набрал свыше 197 тысяч голосов, что соответствует 66,12%, следует из трансляции Центральной избирательной комиссии.

На втором месте по числу голосов кандидатка от ЛДПР Мария Харченко. Судя по данным ЦИК, в ее пользу пока насчитали 33 тысячи голосов (11,06%). Претендент от "Справедливой России - За правду" Олег Черненко, согласно подсчету, набрал более 25 тысяч голосов (8,44%). Остальные кандидаты, по данным 93% обработанных протоколов, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Роман Лябихов от КПРФ набирает 15 тысяч голосов (4,93%), Наталья Сорокина от "Зеленой альтернативы" - 12 тысяч голосов (4,04%), а Алексей Буглак от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 11,7 тысяч голосов (3,95%).

По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области, итоговая явка на выборах в регионе может составить около 36% - 37% от общего числа избирателей. Голосование проходило в течение трех дней. Также жители области могли отдать свой голос дистанционно.

Константин Леньков