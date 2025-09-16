Госдума поддержала увеличение штрафов за отсутствие детского кресла

Законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств в транспортных средствах преодолел первое чтение в Госдуме, сообщил 16 сентября ТАСС. Размер штрафа может вырасти в два раза.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента петербургским сенатором Андреем Кутеповым и членом комитета Совфеда по экономической политике Игорем Тресковым в марте. Согласно инициативе, предлагается увеличить размер штрафа за нарушение требований к перевозке детей с 3 до 5 тысяч рублей для водителя, с 25 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц и со 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

В соответствии с действующим законодательством, дети в возрасте до семи лет обязаны находиться в подходящем по размеру детском кресле или автолюльке. Дети от 7 до 11 лет могут ездить без специального удерживающего устройства при условии, что ребёнок находится на заднем сиденье. На переднем сиденье необходимо использование детского кресла или бустера. Для детей в возрасте от 12 лет достаточно использование ремня безопасности.

Напомним, в начале июня комиссия петербургского Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрила поправки в федеральный закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Одно из положений документа подразумевает обязательное оборудование машин такси детскими креслами.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру