В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней в году

Депутаты Госдумы разработали законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней в году, сообщил 16 сентября ТАСС со ссылкой на депутата фракции "Справедливая Россия – За правду" Николая Новичкова. Инициатива будет внесена в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию.

"Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел", - приводит слова Новичкова ТАСС.

По мнению депутата, увеличение дней отдыха необходимо работникам всех возрастов. Он подчеркнул, что авторам предстоит получить поддержку законопроекта в комитетах и фракциях Госдумы. По словам Новичкова, россияне оценят эту инициативу.

Напомним, ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером партии "Справедливая Россия – За Правду" (СРЗП) Сергеем Мироновым внесли в нижнюю плату парламента законопроект, позволяющий родителям и опекунам школьников рассчитывать на неоплачиваемый выходной день 1 сентября.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру