Новости 17 сентября 2025, 15:27

В ЗакСе не собираются снимать Милюту с поста главы редакционной комиссии

фото ЗакС политика В ЗакСе не собираются снимать Милюту с поста главы редакционной комиссии

Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Милюта останется председателем редакционной комиссии парламента, которая отвечает за рассмотрение поправок к рассматриваемым законопроектам, сообщил ЗАКС.Ру заместитель председателя комиссии Андрей Горшечников 17 сентября. С июня 2025 года Милюта находится в СИЗО из-за уголовного дела о получении взятки. 

- Нет, зачем [выбирать нового председателя комиссии]. Есть заместитель у него, - сказал депутат Горшечников. 

Именно Горшечников и представлял отзывы редакционной комиссии к поступившим поправкам на первом заседании Заксобрания в новом парламентском сезоне. 

Силовики задержали Милюту в июне. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Также среди фигурантов числятся экс-глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО "Колпино" Дмитрий Кохно.  

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что вменяют депутату Милюте

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Горшечников Андрей Алексеевич 
Милюта Олег Эдвардович 






