Силовики в порту Петербурга обнаружили партию кокаина на 20 млрд рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ по наводке иностранных партнеров обнаружили в морском порту Петербурга партию запрещенных веществ общим весом более 1,5 тонны, сообщили в пресс-службе ФТС 19 сентября. Экспертиза показала, что на территорию страны пытались ввезти кокаин. Рыночная стоимость груза, по оценке силовиков, составляет 20 млрд рублей. Это самая крупная партия наркотиков, обнаруженная таможенными органами, добавили в ведомстве.

По документам в контейнере-рефрижераторе в качестве груза упоминались бананы. Контейнер в петербург прибыл на судне из Эквадора.

"В контейнере обнаружили 63 коробки, где находились 1,5 тыс. прямоугольных брикетов с прессованным порошкообразным веществом белого цвета", - заявили в ФТС.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 229.1 УК). Наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас силовики ищут причастных к преступной группе, которая может быть связана с контрабандой наркотиков.

Константин Леньков / Фото: ФТС России