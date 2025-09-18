Поляков осмотрел производство Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил "Автозавод Санкт-Петербург", где осмотрел сборку автомобилей Lada Iskra, сообщила пресс-служба компании 18 сентября. Поляков также наградил сотрудников предприятия почётными грамотами и благодарностями правительства города.

В мероприятии также приняли участие гендиректор "Автозавода Санкт-Петербург" Иван Миронов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Вместе с Поляковым они осмотрели производственные мощности предприятия, на котором уже ведётся сборка новой модели Lada. Как подчеркнул директор завода Миронов, выпуск автомобилей начался в сентябре. Предприятию пришлось за короткий срок модернизировать оборудование, выстроить логистические цепочки и обучить персонал.

Напомним, соглашение о переносе сборки автомобиля Lada Iskra в Петербург было заключено между АвтоВАЗ и "Автозаводом Санкт-Петербург" в ходе ПМЭФ-2025. Сама новая модель была представлена годом ранее также в рамках форума.

В конце июля 2025 года стало известно, что "Автозавод Санкт-Петербург" приостанавливает производство автомобилей отечественного бренда X-Cite, которым завод занимался с осени 2023 года. В середине августа в пресс-службе завода сообщили, что предприятие начало готовить производственные линии к сборке автомобилей Lada Iskra. При этом представители "Автозавода Санкт-Петербург" не стали комментировать информацию о возобновлении сборки машин X-Cite.

Отметим, что около половины депутатов петербургского Заксобрания используют для рабочих поездок служебные автомобили X-Cite. При этом лидер фракции "Новые люди" в ЗакСе Дмитрий Павлов поделился с ЗАКС.Ру, что петербургские водители перестали узнавать чиновников на новых служебных машинах.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба АвтоВАЗ