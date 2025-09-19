Школам предпишут ориентироваться на требования Смольного к форме учеников

Колледжи и школы Петербурга должны будут ориентироваться на типовые требования Смольного в вопросах, касающихся предписаний к одежде учащихся. Законопроект об этом внесли на рассмотрение Законодательного собрания представители "Единой России". Корректировкам подвергнется городской закон об образовании.

Сами типовые требования должны быть утверждены уполномоченным органом государственной власти города. В Петербурге единые требования к одежде школьников были введены комитетом по образованию в 2015 году. Сейчас в законе отсутствует ссылка на это. Вместо этого в норме прописано, что требования к одежде учащихся и к обязательности ее ношения устанавливаются локальными актами образовательных организаций.

Также в действующем законе говорится, что общий вид одежды, ее цвет и фасон должны определяться "с учетом мнения всех участников образовательного процесса государственной образовательной организации". Предложенная инициатива перечисляет тех, кто имеет право высказываться в этом вопросе. Это совет учащихся (или же студенческий совет в колледже), совет родителей и профсоюзы учащихся и педагогов.

Поправки призваны привести городской закон об образовании в соответствии с федеральным. В пояснительной записке уточняется, что проект включен в совместный план законопроектной работы Законодательного собрания и губернатора на 2025-2026 годы.

