Рябоконь предложил городу выкупить кинотеатр "Слава" под культурный центр

Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь обратился к вице-губернатору Николаю Линченко с предложением выкупить в собственность города здание кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице. Парламентарий считает, что там можно разместить культурный центр.

Здание серьезно пострадало во время пожара в сентябре 2023 года. В своем telegram-канале Рябоконь написал, что неоднократно получал обращения от горожан, обеспокоенных судьбой бывшего кинотеатра. В частности, они предложили организовать на базе "Славы" многофункциональный культурный центр для жителей Купчино. Предполагается, что там можно было бы разместить кинозал-лекторий, выставочные пространства, помещения для кружков и секций, зимний сад и музей истории Купчино.

"Я полностью поддерживаю эту народную инициативу и уже направил официальное предложение профильному вице-губернатору Петербурга рассмотреть возможность выкупа здания в собственность города для последующего создания здесь культурного центра", — написал Рябоконь.

Сейчас здание принадлежит частному собственнику. В конце августа его выставили на продажу за 380 млн рублей на "Авито", однако позже объявление пропало с сайта. В сентябре местные жители обратились с предложением о выкупе бывшего кинотеатра к губернатору Александру Беглову.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру