Бельский поддержал законопроект Беглова о знаке "Жителю блокадного Ленинграда"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал законопроект губернатора Александра Беглова о корректировке порядка присвоения статуса блокадника "абсолютно верным решением". Инициатива подразумевает, что знак "Жителю блокадного Ленинграда" смогут получить граждане, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев.

"Абсолютно верное решение и результат последовательной совместной работы Правительства Петербурга и Законодательного Собрания. Отмена четырехмесячного ценза позволит порядка трем тысячам горожанам и жителям других регионов получить статус "Житель блокадного Ленинграда" и положенные льготы", - написал Бельский в своих соцсетях.

Накануне перед заседанием правительства Беглов заявил, что подписал и направил на рассмотрение законопроект об упрощении процедуры получения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Из городского закона уберут условие, по которому блокадниками считались только те, кто провел в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года не меньше четырех месяцев.

Комиссия по социальной политике Законодательного собрания намерена рассмотреть соответствующий проект закона 23 сентября на внеочередном заседании. Предполагается, что в заседании примут участие руководство профильных комитетов Смольного и представители ветеранских организаций.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру